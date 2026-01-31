RTL TodayRTL Today
Cajamarca am Norde vu PeruNeit Nagedéier an de peruaneschen Anden entdeckt

AFP, iwwersat vun RTL
Dat klengt Déier huet e laange Schwanz an e brongt Fell a gouf elo rezent eng éischte Kéier an engem Naturschutz-Reservat entdeckt.
Update: 31.01.2026 10:15
© HANDOUT/AFP

En internationaalt Team vu Fuerscher huet d’Déier am Norde vum Land entdeckt, sou Autoritéiten e Freideg aus der Haaptstad Lima. Engem Artikel aus der Fachzeitung “PeerJ” no, gouf dem klengen Nagedéier den Numm Oreoryzomys hesperus ginn.

D’Reservat Tabaconas Namballe, an deem d’Entdeckung gemaach, ass bekannt dofir, eng grouss biologesch Diversitéit ze hunn. D’Gebitt ëmfaasst ronn 32.000 Hektar Land an deem 59 verschidde Mamendéieren, 186 Vullenaarten, sou wéi 13 Amphibien- a 5 Reptilienaarte liewen.

© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.