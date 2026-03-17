Am ukrainesche "White Rock Bear Sanctuary" erwächen d'Bieren aus dem Wanterschlof

AFP, iwwersat vun RTL
D'Wanterzäit geet lues awer sécher op en Enn - Eppes dat sech iwwerall an der Natur bemierkbar ëmmer méi bemierkbar...
Update: 17.03.2026 14:30
Am ukrainesche "White Rock Bear Sanctuary" erwächen d'Bieren aus dem Wanterschlof
D’Wanterzäit geet lues awer sécher op en Enn - Eppes dat sech iwwerall an der Natur bemierkbar ëmmer méi bemierkbar...

Ënnert anerem och bei de Bieren, déi jo bekanntlech vu Mëtt November bis Enn Mäerz Wanterschlof halen an elo sou lues a lues erwächen an déi éischt Sonnestrale genéisse wëllen.

Op de Biller erkennt een d’Chada, a raren „Tien Shan“-Bier an d’Synochok, e Brong-Bier. Allen Zwee kommen se aus hirer Höhl eraus an genéissen den Ufank vum Fréijoer.

Gefilmt gouf dëse Moment an der Ukrain, net wäit vu Kiew ewech, dat am “White Rock Bear Sanctuary”, engem Naturschutz-Reservat fir wëll Deieren. Dat ganzt huet en eeschte Background: Dës Déiere ginn beispillsweis aus Zirkussen, aus illegalem Privatbesëtz an och, an de leschte Joren ëmmer méi dacks... aus dem Gebitt vun der Front an der Ukrain gerett.

D’Besëtzerin vum Reservat, d’Maryna Shkvyria betount, dass et de bis ewell “schlëmmste Wanter” zënter 2022 war. Alleguerten d’Männer aus hirem Team wieren am Moment un der ukrainescher Front.

3 Leit virun 3 Joer gestuerwen
Kee Strofprozess: Parquet huet Dossier vum Accident am Neiduerf scho virun enger Zäit klasséiert
Philip Crowther iwwer d'Strooss vun Hormus
"Et ass bal komplette Stëllstand hei"
Bilan vun nationaler Police-Campagne
43 Mol de Gurt falsch un, 28 Permise wéinst Alkohol um Steier agezunn
Sëtzt elo selwer an Untersuchungshaft
Giischtje gëtt beschëllegt, Drogen an Handyen an de Prisong geschmuggelt ze hunn
Net just déi héich Spritpräisser beschäftegen d'Tankstellen
Den Transitverkéier huet massiv ofgeholl an et ass schwéier, Personal ze fannen
