D’Finnwalen, déi zweetgréisst Walzort op der Wel, kommen all Joer zu honnerte virun d’Nordküst vu Chile, fir do hiert Friessen ze fannen. Besonnesch an de Buchten vun Antofagasta a Mejillones fanne si ideal Konditiounen: nährstoffräicht Waasser an eng grouss Offer u Fudder. Mee dëst natierlecht Spektakel huet och eng donkel Säit.
An de leschte Joren ass d’Gefor fir d’Walen däitlech geklommen. Kollisioune mat Schëffer an d’Verfänke vun den Déieren a Fëschernetzer zielen zu de gréisste Problemer an der Regioun, déi mëttlerweil als eng vun de geféierlechste Plazen op der Welt fir Wale gëllt.
D’Fräiwëlleger vun Observatiounsnetzwierker sinn dofir reegelméisseg am Asaz, fir d’Déieren ze iwwerwaachen an ze schützen. Trotzdeem weisen tragesch Biller – wéi ugespullte Walkadaver – datt d’Risike ganz reell sinn. Experte warnen: Chile läit weltwäit un der Spëtzt, wat d’Stranden a Kollisiounen tëscht Walen a Schëffer ugeet. Dobäi si Walen essenziell fir eisen Ökosystem; si droen zur Regulatioun vum Klima bäi an hëllefen, d’Gläichgewiicht an den Ozeanen ze erhalen.
Fir Organisatiounen ewéi Greenpeace ass et dofir kloer: Net nëmmen d’Wale selwer musse geschützt ginn, mee och hire Liewensraum – d’Mierer.