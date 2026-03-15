RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

D'Küste vu Chile

Update: 15.03.2026 09:00
D’Finnwalen, déi zweetgréisst Walzort op der Wel, kommen all Joer zu honnerte virun d’Nordküst vu Chile, fir do hiert Friessen ze fannen. Besonnesch an de Buchten vun Antofagasta a Mejillones fanne si ideal Konditiounen: nährstoffräicht Waasser an eng grouss Offer u Fudder. Mee dëst natierlecht Spektakel huet och eng donkel Säit.

An de leschte Joren ass d’Gefor fir d’Walen däitlech geklommen. Kollisioune mat Schëffer an d’Verfänke vun den Déieren a Fëschernetzer zielen zu de gréisste Problemer an der Regioun, déi mëttlerweil als eng vun de geféierlechste Plazen op der Welt fir Wale gëllt.

D’Fräiwëlleger vun Observatiounsnetzwierker sinn dofir reegelméisseg am Asaz, fir d’Déieren ze iwwerwaachen an ze schützen. Trotzdeem weisen tragesch Biller – wéi ugespullte Walkadaver – datt d’Risike ganz reell sinn. Experte warnen: Chile läit weltwäit un der Spëtzt, wat d’Stranden a Kollisiounen tëscht Walen a Schëffer ugeet. Dobäi si Walen essenziell fir eisen Ökosystem; si droen zur Regulatioun vum Klima bäi an hëllefen, d’Gläichgewiicht an den Ozeanen ze erhalen.

Fir Organisatiounen ewéi Greenpeace ass et dofir kloer: Net nëmmen d’Wale selwer musse geschützt ginn, mee och hire Liewensraum – d’Mierer.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.