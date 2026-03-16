Grouss Freed am Déierenzoo am dänesche Kopenhagen. Hei ass nämlech e Freideg den 13. Mäerz, also an sech op engem Onglécksdag, virun den Ae vun Visiteuren an dem Personal, e gesond Giraffe-Källefchen op d’Welt komm.
Um Dag selwer hätt d’Personal moies scho festgestallt, dass d’Mamm den Nowuess deen Dag op d’Welt wäert bréngen. Dass et dann och nach den 13. Mäerz (13.03) um 13 Auer 03 op d’Welt koum, huet fir vill Leit d’Gebuert perfekt gemaach. D’Kallef ass gesond op d’Welt komm, ass knapp 2 Meter grouss a weit scho ronn 60 Kilo.
Nëmmen zwee Deeg virdrun, nämlech den 11. Mäerz, ass dann och en Elefante-Kallef am selwechten Zoo an Dänemark gesond op d’Welt komm. D’Déierefleeger wäerten elo vill ze dinn, an d’Spectateure vill ze kucken hunn.