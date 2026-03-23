RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bei Niendorf ugespulltWal un Ostséiküst vu Schleswig-Holstein soll gerett ginn

AFP, iwwersat vun RTL
Un der Ostséiküst vun Niendorf gouf e Wal ugespullt. D'Déier, dat elo soll gerett ginn, kéint dee selwechte Wal sinn, dee sech virun zwou Wochen an engem Fëschernetz verhaangen hat.
Update: 23.03.2026 10:44
Un der Ostséiküst a Schleswig-Holstein gouf den 23. Mäerz 2026 e Wal virun Niendorf ugespullt. © AFP
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Un der Ostséiküst a Schleswig-Holstein gouf e gréissere Wal ugespullt. D’Déier wier op enger Erhéijung am Waasser oder enger Sandbank a géing nach liewen, sot e Spriecher vun der Police vu Lübeck e Méindeg. Deemno gouf de Wal géint 1.05 Auer an der Nuecht virun Niendorf gesinn.

Elo géing probéiert ginn, d’Déier ze retten, sot de Spriecher weider. Dobäi géingen d’Gréisst, d’Gewiicht an de Waasserniveau eng Roll spillen. Prioritär wier, datt de Wal mol “stressfräi” leie soll. Experte vum Institut fir Terrestresch an Aquatesch Wëlldéierefuerschung an d’Waasserschutzpolice wieren um Asaz bedeelegt.

Net genee gewosst ass, ob et dee selwechte Wal ass, dee sech viru knapp zwou Woche virun der Ostséiküst vu Mecklenburg-Vorpommern bei Steinbeck an engem Fëschernetz verfaangen hat. D’Déier, dat ronn zéng Meter laang ass, konnt sech deemools selwer aus dem Netz befreien, eng Léngt hat sech allerdéngs ëm de Wal verfaangen. Doduerch koum d’Vermutung op, datt et dee selwechte Wal kéint sinn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.