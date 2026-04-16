RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Anne's Retro KitchenAus dem RTL-Archiv zeréck an d'Kichen - Legendär Rezepter aus den 90er Joren

RTL Lëtzebuerg
Update: 16.04.2026 11:00
Wat war an den 90er Joren Trend a wat misst eventuell e klengen Update kréien? A senger eegener Kiche kacht d’Anne déi klassesch Platen no an erfënnt se deels nei.

An der 1. Episod geet et ëm dem Léa Linster hiert Rezept fir eng Mullenzopp mat Curry a Poretten, dëst aus dem Joer 1994.

Léa Linster - Mullenzopp
Kuckt hei d’Sendung mam Léa Linster aus dem Joer 1994

D'Léa Linster mécht 1994 den Optakt „beim Kichechef“ – d'Sendung vun deemols
Als éischt Invitée an der Sendung „beim Kichechef“ huet d’Léa Linster 1994 beim Marc Olinger eng Mullenzopp mat Curry a Porretten gekacht.

Rezept fir Nozekachen

Mullenzopp

E Rezept vum Léa Linster

Fir 4 Persounen

Fir de Court-Bouillon:
1 kg Mullen
250ml wäisse Wäin
250ml Waasser
50g Zellerie (oder 1 Panais)
1 Wuerzel
1 Enn
Gréngs vun 1 Porett
1 Lorberblat
1 klenge Bond Péiterséileg

Fir d’Zopp:
30g Botter
2 EL Miel
500ml Court-Bouillon
Wäisst vun 1 Porett, reng gehackt
75ml Ram
½ EL Currypolver
1 Pouz Safran
1 Pouz Cayenne Peffer

Fir ze zerwéieren:
100ml Ram
Péiterséileg, gehackt

D’Mulle wäschen (net am Waasser leie loossen).

Fir de Court-Bouillon:
Den Zellerie, d’Wuerzel, d’Enn an d’Porettegréngs reng hacken. E Schnatz Botter an engem Dëppe schmëlzen an d’Geméis doran ubroden.

De Wäin dobäi schëdden a kuerz opkache loossen. D’Lorberblat an de Péiterséileg dobäiginn. 1 Minutt kachen, dann d’Waasser dobäi schëdden. Wann d’Waasser bis kacht, d’Mullen dobäiginn, zoudecken a 5 Minutte kachen, bis d’Mullen opginn.

D’Mulle mam Jus duerch e Sift ginn, dobäi de Bouillon an enger Schossel drënner opfänken.

Fir d’Zopp:
D’Mullen aus de Schuelen eraushuelen an de Baart erofhuelen. Op d’Säit stellen.

De Botter an engem Dëppe schmëlzen, d’Miel dobäiginn a kuerz uschweessen. Dann de Bouillon ënnerréieren, sou dass keng Klompen entstinn.

D’Porett dobäiginn an eng Minutt opkache loossen.

D’Ram an de Curry dobäiginn, a kuerz opkache loossen.

De Safran an de Cayenne-Peffer dobäiginn, dann d’Mullen an d’Zopp ginn.

Virum zerwéieren d’Ram zu Schlagsan schloen, an d’Dëppe ginn a kuerz ëmréieren.

Op 4 Tellere verdeelen a mat Péiterséileg zerwéieren.

Am meeschte gelies
Police
Dat 16 Joer jonkt Eléa Catherine Klein gëtt zënter e Méindeg um 1 Auer vermësst.
Politesch Rochade gëtt Realitéit
Am Dezember annoncéiert: De Michel Wolter gëtt säi Posten zu Käerjeng no 16 Joer Engagement of
16
Champions League
Bayern dréint no dräimolegem Réckstand de Match a steet an der Halleffinall
Video
34
Streck komplett gespaart
Dräi Blesséierter bei schwéierem Accident op der L47 tëscht Schweich a Föhren
Fotoen
Villefranche-sur-Saône
13 Joer ale Jong a Frankräich erschoss, 15 Joer ale Verdächtege festgeholl
Weider News
Är Meenung ass nees gefrot
Wou kritt een zu Lëtzebuerg déi beschten Nems/Frühlingsrollen?
Op de Punkt gewierzt
Salz - méi wéi nëmmen eng Prise
Audio
Op de Punkt gewierzt
Stäranäis - e Gewierz, dat méi ka wéi Wanter
Audio
Eng kulinaresch Rees duerch Spuenien, Italien, Japan a Griicheland
Si hunn hiert Land verlooss, fir hir Kichen zu Lëtzebuerg bekannt ze maachen
Video
Op de Punkt gewierzt
Kaffir Blat – De frëschen Zitrusaroma aus Südostasien
Audio
Op de Punkt gewierzt
Neelcheskäpp - e klenge Klassiker an der Kichen
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.