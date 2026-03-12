RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Livestream e Freideg vun 8.45 Auer un op RTL.lu55. Nationale Jonk Fuerscher Concours

RTL Lëtzebuerg
Vum 13. bis de 14. Mäerz, ass de Concours national Jonk Fuerscher.
Update: 12.03.2026 17:32

D’Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg organiséiert vum 13. bis de 14. Mäerz 2026 den 55. Nationale Jonk Fuerscher Concours am Forum Campus Geesseknäppchen.

Hei weise Jonk Fuerscher tëscht 11-21 Joer hiren eegene Projet, mat deem sie - nieft enger super Erfarung - och flott Präisser gewanne kënnen.

D’Zil vun der FJSL ass et, déi Jonk hei am Land fir d’Natur- an Humanwëssenschaften ze sensibiliséieren an ze inspiréieren, souwéi international Erfahrungen unzebidden fir hiren Horizont ze erweideren.

Sou presentéieren déi jonk Fuerscher vum 13. bis de 14. Mäerz hir Projeten am Forum op der Bühn a virun enger Jury vun Experten.

Fir méi Informatiounen, besicht hire Site: www.fjsl.lu an follegt hinnen op Social Media: FB: @fjs.lux, IG: @fjs.lux an Twitter:@fjslux

Programm

Freideg 13. Mäerz (Jury sessions - nëmmen am Livestream)
Vun 8.45.00 Auer bis ca 13.30 Auer
live op RTL.lu an op der App

Open doors (op fir jiddereen)
Vun 14.00 Auer bis 16.00 Auer

Samschdeg 14. Mäerz (Awards ceremony - nëmmen am Livestream)
Vu 16.30 Auer bis ca 19.00 Auer
live op RTL.lu an op der App

Open doors (op fir jiddereen)
Vun 13.00 Auer bis 16.00 Auer

Am meeschte gelies
Eng historesch Fusioun am Fleegesecteur
"Help" an "Doheem versuergt" ginn zesummegeluecht
Video
Audio
Fotoen
Bréifdréieschgewerkschaft
"Mir wäerten net vergiessen, wat de fréiere Gewerkschaftspresident gemaach huet"
Video
Audio
Fotoen
Brand a Schwäizer Bus
Bekannt Radiosmoderatorin ënnert den Affer
Suite an der Affär "The Family of Man"
Eric Thill huet "zu kengem Moment den éischte Pouvoir vum Land ugelunn"
Audio
25
Champions League
Real Madrid klappt ManCity no Valverde-Hattrick, Laf vu Bodö/Glimt geet weider
Video
11
Weider News
Tour d'Afrique
Mam Vëlo vu Kairo op Kapstadt
Audio
Fotoen
2
Malware um System vun de mobille Geräter beim Staat
Fro den Affekot
Am Homeoffice de Stroum fort! An elo?
Audio
RTL-Afterwork
Den entspaanten Interview, dës Woch mam Sven Clement
Fotoen
Visitt op Madrid
Groussherzoglech Koppel gouf am spuenesche Palais empfaangen
Video
Fotoen
"Ech sinn hei grouss ginn“
Wéi de Kach Louis Linster d’Philosophie vu senger Mamm weiderféiert
Video
2
Fueskichelchen, Verwurrelter, Maisercher oder Nonnefäscht
Wéi nennt Dir d'beléifte Fues-Gebäck a wéi gi se bei Iech doheem gemaach?
Video
6
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.