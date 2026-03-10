Wat maache wa kee Stroum do ass? Geet dat och am Ausland?
Teletravail ass aus dem Alldag net méi ewechzehalen. Mee wat maachen, wann doheem op eemol de Stroum oder den Internet fort ass? De Maître Jean‑Jacques Schonckert erkläert d’Reegelen.
Fält doheem de Stroum aus, muss den Employé direkt säi Patron informéieren. Ass et eng allgemeng Stéierung an net déi eege Schold, dann zielt dës Zäit trotzdeem als Aarbechtszäit. De Patron dierf dat kontrolléieren.
Fransousen, Däitsch a Belsch kënnen:
Iwwerschreit een dës Limitten, gëtt et méi deier fir Employé a Patron.
Teletravail dierf net spontan ugesat ginn. Et muss am viraus schrëftlech festgehale ginn:
Just esou däerf ee beispillsweis och mol am Ausland vun doheem aus schaffen – wann et am Accord steet.
Fir de Maître Schonckert ass kloer:
„Léiwer matenee schwätzen ewéi iwwerteneen.“