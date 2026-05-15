RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Huet laang a vill gefëmmtDänesch Kinnigin Margrethe II. um Häerz operéiert

AFP, iwwersat vun RTL
D'Margrethe II. war 52 Joer laang dänesch Staatscheffin.
Update: 15.05.2026 12:57
D'Margrethe II. vun Dänemark.
© AFP Archivbild

Déi dänesch Kinnigin Margrethe II. ass, nodeems si wéinst Wéi an der Broscht hospitaliséiert gouf, operéiert ginn. Wéi den däneschen Haff matdeelt, gouf hir am "Rigshospitalet", dem gréisste Spidol vu Kopenhagen e Ballon, deen duerno opgeblose gouf, an eng Häerz-Arterie gesat. D'Kinnigin géif sech "an engem gudden Zoustand" befannen, si misst awer nach e puer Deeg am Spido bleiwen.

D'Margrethe II. ass en Donneschdeg mat enger Angina Pectoris an d'Rigshospitalet ageliwwert ginn. Bei der Operatioun, déi si gemaach krut, handelt et sech ëm en Agrëff, fir eng Arterie, déi amgaangen ass, zouzegoen, nees opzemaachen.

D'Margrethe II. war 52 Joer laang dänesch Staatscheffin. Déi beléifte Kinnigin huet laang a vill gefëmmt.

Am meeschte gelies
Accident zu Rippweiler
Keng Passagéier am Bus
Fotoen
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
35
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
28
Wallfaart zu Wolz
Ronn 20.000 Pilger ënnerwee bei d'Notre Dame vu Fatima
Video
Fotoen
5
180 Ekippe mat dobäi
50. Editioun vum Landjugenddag zu Dikrech
Video
Fotoen
0
Weider News
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
28
De Liveticker vun der 2. Halleffinall
Supporter zu Wien soe Merci
LIVE
1. Halleffinall vum ESC 2026
Dës 10 Länner hunn et an d'Finall e Samschdeg gepackt - Kuckt elo de komplette Replay
Video
6
Kuerz virum Start zu Wien
D'Kënschtler vum ESC 2026 weise sech um turquoisen Teppech
Video
RTL-Afterwork
Den entspaanten Interview, dës Woch mam Jeff Oberweis
Fotoen
All Guddes
De Prënz Charles feiert säi 6. Gebuertsdag
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.