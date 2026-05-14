Enttäuschung no Aus beim ESC“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“

Fir Lëtzebuerg ass d’Eurovision-Rees dëst Joer no der zweeter Halleffinall op en Enn gaangen. D’Eva Marija huet et mat “Mother Nature“ net an d’Topp 10 gepackt an domat och net an d’Finall e Samschdeg.
Kuerz no der Entscheedung huet d'Sängerin sech emotional gewisen, mee och houfreg zeréck op hir Leeschtung gekuckt: "Ech hu wierklech mäi Bescht ginn. Ech hu mat ganzem Häerz gesongen. Ech sinn houfreg op mech selwer an ech freeë mech elo schonn op dat, wat d'Zukunft nach bréngt."
Trotz der Enttäuschung huet si och direkt hire Supportere Merci gesot.
Reaktiounen no der zweeter Halleffinall an der Fro wéi et virugeet fir Lëtzebuerg mam ESC.
Besonnesch emotional war och de Moment fir hir Mamm, Nataša Kavaš Puc: "Fir mech bleift hat ëmmer eng Gewënnerin. Villmools Merci, Lëtzebuerg!“, sot d’Mamm vun der Sängerin direkt no der Show.
"Ech si sou houfreg op hatt. An ech si stolz op all déi jonk Leit, déi sech trauen ze soen, wat si spieren a wéi si d’Welt gesinn." De Message vum Lidd géif och weider liewen. "Mother Nature" wäert ni stierwen an de Message wäert och ni verschwannen, esou de Nataša Kavaš Puc.
Trotz grousser Enttäuschung kuckt d’Eva Marija awer och schonn no vir. Fir d'Aventure Eurovision Song Contest zesumme mat Lëtzebuerg ass d'Musekerin ganz dankbar.