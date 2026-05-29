Den Dr Tiago Felix Fernandes war op engem Retreat an Indonesien, dat hien weiderbruecht huet. Hien ass zu Seia a Portgual gebuer a mat 4 Joer koum hie mat sengen Elteren op Lëtzebuerg. Scho ganz fréi wousst hien, dass Dokter senges wier an elo huet hie sech op Dermatologie a Venerologie spezialiséiert. Hien wollt awer och ni stoe bleiwen an huet kee Problem, fir aus senger Confortzon erauszekommen. Eng Woch war hien elo mat anere Jonken zesummen, fir sech selwer mat Hëllef vum 'Full Circle Club' bei Aktivitéite besser kennen a verstoen ze léieren.
De Louis Scherer ass staatlech unerkannte Ski-Moniteur a kennt sech aus op de Pisten. Hien hëlt dat ganz eescht an huet déi héchst offiziell Formatioun matgemaach, déi et am alpine Skiunterrecht gëtt. Dat geet vun der Technik iwwer d'Methodik, d'Theorie an d'Konditioun, awer och Riseslalom, Off-Pisten an Terrain sinn heibäi en Thema. Et geet ëm Sécherheet a léiert verstoen, wéi Lawinen entstinn a wat se uriichte kënnen. Mat sengem Diplom kann hien a ville Länner schaffen a ka gutt Sue verdéngen.
De Ricco Martini huet mam 'Wimmelbuch Lëtzebuerg' senger Heemecht en Denkmal gesat. Hien ass hei am Land gebuer an opgewuess, a fir säin Horizont méi grouss ze maachen, huet hien Graphic-Design op der 'University of the Arts' zu London gemaach, ier hie sech zu Barcelona un d'Molerei ginn huet. Dat war awer net dat, wat hie wollt a well hien ëmmer gären Comicke gelies huet, huet hie sech entscheet fir d'Molen an d'Erzielen ze verbannen. Op 18 Säiten kann ee mam 'Wimmelbuch Luxembourg/Lëtzebuerg/Luxembourg' elo de Grand-Duché nei entdecken.