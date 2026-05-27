RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

55 vu 450 Exemplare si vum Nacho an TrixieFläisseg Papageie-Koppel dréit zum Erhalt vu senger Aart an Neuseeland bäi

AFP, iwwersat vun RTL
Schonn zwee Mol gouf d'Papageienaart Kakariki Karaka fir ausgestuerwen erkläert. D'Koppel Nacho an Trixie schaffe fläisseg dorun, dat nach emol ze verhënneren.
Update: 27.05.2026 15:22
Ein besonders fortpflanzungsfreudiges Papageien-Pärchen in Neuseeland trägt eifrig zum Erhalt seiner bedrohten Art bei und ist allein für mehr als ein Zehntel der derzeit lebenden Population verantwortlich.
Iwwer een Zéngtel vun de "Kakariki Karaka"-Exemplare si vum Nacho an dem Trixie.
© The Isaac Conservation and Wildlife Trust/AFP

Eng besonnesch fortplanzungsfreedeg Papageie-Koppel an Neuseeland dréit äifreg zum Erhalt vu senger menacéierter Aart bäi an ass eleng fir méi wéi en Zéngtel vun der aktueller Populatioun responsabel. D'Männchen Nacho an d'Papageiendamm Trixie gehéieren zu der Papageienaart Kakariki Karaka an Neuseeland, déi akut menacéiert ass a schonn zwee Mol fir ausgestuerwen erkläert gouf, bis weider lieweg Exemplaren entdeckt goufen.

Aktuell ginn et ronn 450 Exemplare vun de grénge Perruchen, déi meescht a Schutzgebidder oder op ofgeleeënen Inselen. Ma d'Aart kann op den Nacho an d'Trixie zielen: D'Koppel huet schonn iwwer 55 Jippelcher d'Liewe geschenkt, dovun eleng 33 dëst Joer. Dat mellt d'Organisatioun Isaac Conservation and Wildlife Trust zu Christchurch mat.

"Eigentlech ass d'Bréisaison fäerdeg, ma si leet weider Eeër an zitt Jippelcher op", wéi den Expert Leigh Percasky d'Vehale vun der "Super-Mamm"-Trixie bezeechent. "Eigentlech wier et eis léiwer, wa si ophält a sech ausrout, mä dat schéngt si net virzehunn - aktuell huet si nees siwe Jongdéieren." Ma och fir den Nacho huet den Expert Luef: "Hie muss Narung fir d'Trixie a fir d'Jippelcher sichen, dat ass extreem erausfuerderend".

Koppele wéi d'Trixie an den Nacho schützen déi seelen Aart virum Ausstierwen, wéi de Responsabele fir de Programm zum Schutz vun de Kakariki Karaka beim neuseelänneschen Ëmweltministère, de Wayne Beggs, betount. D'Ziichte vun Déieren a Gefaangenschaft wéi am Fall vum Trixie an dem Nacho wier onverzichtbar, "well déi am Wëlle liewend Populatiounen immens ufälleg fir Friessfeinde sinn". Dowéinst missten Déieren a Gefaangenschaft "als Reserv" gehale ginn.

Den Expert Percasky wënscht sech elo awer emol fir d'éischt eng Paus fir den Nacho an d'Trixie bis zu der nächster Bréisaison: "Ech weess net, wou si déi ganz Energie hierhuelen."

Am meeschte gelies
Rue de l'industrie gespaart
CGDIS mellt Blesséierten no Feier bei Sprit-Depot zu Bartreng
Video
Fotoen
Mount vu Lupus
Lupus ass dacks eng "onsiichtbar Krankheet"
Video
Fotoen
1
Lëtzebuerger Membere vun der Waffen-SS virun der Justiz
Fräispréch, ma och bis zu 20 Joer Prisong a Cafésverbuet
Audio
Fotoen
Ofkillung bei 30 Grad
Summerfeeling um Stauséi op Päischtdënschdeg
Video
Fotoen
6
Fréiere Generaldirekter vun ArcelorMittal Lëtzebuerg
De Roland Bastian ass am Alter vun 63 Joer gestuerwen
2
Weider News
Am franséische Baskeland
Zoutraulechen Delfin begeeschtert Touristen a besuergt Déiereschützer
Video
Mehrere EU-Länder wollen die Jagd auf Kormorane erlauben, weil die Vögel ihren Fischern die Fische wegfressen. Sie fordern, den Bestand auf einem "wirtschaftlich akzeptablen Niveau zu halten".
Fëschfriesser
EU-Länner wëlle Juegd op Kormoranen erlaben
Zumindest bei der Frisur ist eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu leugnen: Mit seiner blonden Mähne sorgt Albino-Büffel "Donald Trump" derzeit für Aufsehen in Bangladesch.
Wiem geet d'Frisur besser?
Albino-Stéier am Bangladesch no "Donald Trump" benannt
Video
D'Baueren hunn e Wollef am Verdacht
Zanter leschter Woch goufen tëscht Bruechtebaach an Eschweiler véier Källwer gerass
Fotoen
D'Dompteurin Carmen Zander mat engem vun hiren Tigere bei engem Optrëtt an engem Zirkus am Joer 2015.
Déier hat eng Persoun blesséiert
Police vu Leipzig erschéisst Tiger, dee fortgelaf war
E Freideg de 17. Abrëll 2026 huet de Bockewal Timmy op Daucher reagéiert. D'Déier huet mat senger Schwanzfloss geschloen a sech bal ëm 90 grad gedréint.
Kadaver virun Dänemark
Dänesch Autoritéiten deele mat: Wal "Timmy" ass dout
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.