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RTL-AfterworkDen entspaanten Interview, dës Woch mam Goy Feltes

Patrick Greis
De Goy Feltes ass e leidenschaftleche Pilot, deen virun 10 Joer, no 25.000 Fluchstonnen bei eiser nationaler Fluggesellschaft a Pensioun goung.
Update: 13.07.2026 13:37
© Patrick Greis

Am 'Café des artistes' zielt de Fluchkapitän dem Dan Spogen, Raoul Roos a Mike Fandel, dass hien um Findel grouss ginn ass. Hien verréit wat hien un de Waarmloftballonen schätzt, firwat hien gär op d'Juegd geet, bei wéi engen Oldtimer säin Häerz méi séier schléit a firwat hien 2025 zu Dikrech Weltmeeschter am 'Konter a Matt' gouf. Et geet ëm Pünktlechkeet, ze vill Béier, den Hexemeeschter, déi richteg Sonnebrëller, en ausgefalene Motto, eng droleg Aarbechtsmoral an Ägypten an déi grouss Léift, eng Stewardess. Piano: Marc Schmidt

© Patrick Greis
© Patrick Greis
© Patrick Greis
© Patrick Greis

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Wann der am “Café des artistes” wëllt live derbäi sinn, da maacht elo en SMS op de 62468 (50cent/SMS) Stéchwuert “Afterwork"+ Ären Numm.

De komplette Podcast fannt Dir op iTunes, Spotify an op RTL Play.

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