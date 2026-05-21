RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Dëse Sonndeg op Vox ze gesinn"Kitchen Impossible" war zu Lëtzebuerg am Louis Linster sengem Stäre-Restaurant

David Winter
Beim Dréi mat dobäi war och de Luxembourg City Tourist Office, deen déi däitsch Ekipp bei de Film-Aarbechten an der Stad Lëtzebuerg aktiv ënnerstëtzt huet.
Update: 21.05.2026 09:47
Hei gesäit een de Kach a Moderator Roland Trettl bei den Dréiaarbechten an der Stad Lëtzebuerg.
Hei gesäit een de Kach a Moderator Roland Trettl bei den Dréiaarbechten an der Stad Lëtzebuerg.
© Luxembourg City Tourist Office / Kitchen Impossible

E ganzen Dag laang huet den LCTO d'Filmcrew vu Kitchen Impossible bei den Dréiaarbechten an der Stad Lëtzebuerg begleet, fir eng Lëtzebuerg-Editioun vun der och hei am Land bekannter däitscher Reality-Kach-Show ze realiséieren.

An dëser Serie trëtt de bekannte Kach Tim Mälzer géint aner Käch, dacks berüümt Stäre-Käch, un, déi sech da géigesäiteg kulinaresch Erausfuerderunge stellen. Hei musse Platen, meeschtens aus verschiddene Länner, an de Länner selwer nogekacht ginn. Bewäert ginn d'Käch zu Schluss vun enger Jury aus der Regioun oder dem Restaurant selwer, an deem muss gekacht ginn. An dës Kéier wäert et ënnert anerem an de Grand-Duché goen, dëst sief scho verroden, an de Zwee-Stäre-Restaurant vum Louis Linster, dem Jong vum Léa Linster.

De Rôle vum Luxembourg City Tourist Office war et, der Film-Ekipp vu Kitchen Impossible déi schéinsten Ecken aus der Stad Lëtzebuerg ze weisen, fir dass authentesch a schéi Biller vun der Haaptstad fir d'Episod konnte gedréint ginn.

Wéi et vum Tourist Office heescht, gouf "tëscht verstoppten Ecken, kulinareschen Highlights an enger ganzer Partie Emotioune" gedréint. Natierlech gouf och gekacht, gelaacht an, wéi een dat vun der Show gewinnt ass, och vill geflucht. Lëtzebuerg, sou heescht et weider, géif sech bei Kitchen Impossible vun enger Säit weisen, déi een esou seelen op der Tëlee bis ewell gesinn huet.

D'Episod leeft Päischtsonndeg um 20:15 Auer um däitsche Sender Vox.

Am meeschte gelies
Vill flott Fotoen
Visitt vum Grand-Duc Guillaume beim CGDIS zu Gaasperech
Fotoen
4
Däitsch Medie mellen
Verléisst de Luc Holtz Waldhof Mannheim no enger Saison?
13
Eurovisioun 2026
Esou huet Lëtzebuerg an der Finall ofgestëmmt
5
Nationale Futtball
Hesper an Nidderkuer kréie keng UEFA-Lizenz
15
Skulptur aus Holz am Éislek geklaut
Kënschtler huet um Mëttwoch Plainte bei Police gemaach
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
E ronne Gebuertsdag
D'Pop-Ikon Cher kritt 80 Joer
Serie "Hashtag History"
De Beetebuerger Park feiert e ronne Gebuertsdag
Video
5
2. Halleffinall vum ESC
Dem Eva Marija säin Optrëtt an der Gebäerdesprooch
RTL-Afterwork
Den entspaanten Interview, dës Woch mam Laurent Mosar
Fotoen
De Kach Ernesto Prosperi ass am Alter vun 61 Joer gestuerwen.
Patron vum Restaurant "Beim Baron"
Ernesto Prosperi am Alter vun 61 Joer gestuerwen
Video
11
ESC geet 2027 op Sofia
Bulgarien wënnt den ESC 2026, Merci dass Dir beim Event derbäi waart
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.