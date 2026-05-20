Am Futtball kruten Nidderkuer an Hesper keng UEFA-Lizenz fir déi nei Saison. Dat huet déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun e Mëttwoch annoncéiert. An éischter Instanz kruten 11 vu 16 Veräiner dës, wéi och déi national Lizenz. Mat Diddeleng, Kanech a Rodange koumen der elo am Appell nach 3 dobäi. De Progrès an de Swift hunn d‘Konditiounen awer net erfëllt.
Déi national Lizenz, déi bedeit, datt een iwwerhaapt mol um Championnat kann deelhuelen, krute béid Clibb awer mat Oplagen. Hesper trëfft et besonnesch haart. Am Ganze muss de Swift 20.000 Euro Strof bezuelen a kritt an der neien Saison am Ganzen 12 Punkten ofgezunn, ënnert anerem well Salairen net bezuelt goufen. Nidderkuer krut eng Geldstrof vun 1.500 Euro.