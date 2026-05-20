Déi meescht Punkten aus Lëtzebuerg an der Finall krut Rumänien mat 22 Punkte (12 vun der Jury an 10 vum Public). Bulgarien ass mat 20 Punkten op Plaz 2 am Lëtzebuerger Ranking. De Gewënner-Song vum DARA Bangaranga war iwwer de ganzen Owend déi Performance, déi am meeschte Stëmmen aus alle Länner krut.
D’Jury aus Lëtzebuerg huet Rumänien an Australien déi meeschte Stëmme ginn. Donieft kruten och Bulgarien, Kroatien a Frankräich vill Jury-Stëmmen. Am Géigesaz dozou huet de Lëtzebuerger Public virun allem op Bulgarien a Rumänien gesat.
Interessant ass, datt verschidde Länner nëmme vun der Jury oder nëmme vum Public ënnerstëtzt goufen. Australien, Kroatien, Dänemark an Norwegen hu beispillsweis exklusiv Jury-Punkte kritt, wärend Italien, Moldawien, Ukrain an Albanien nëmme beim Public punkte konnten.
Lëtzebuerg ass an der Halleffinall um Enn op déi 12 Plaz komm, déi éischt 10 hunn de Sprong an d’Finall gepackt.
Beim Public-Voting ass een op Plaz 11 vu 15 komm. Déi meescht Punkte krut d’Eva Marija aus Dänemark a Lettland.
Bei de Juryen hat Lëtzebuerg et nach méi schwéier. Hei ass een op Plaz 14 vu 15 komm. Déi meeschte Stëmme sinn och hei aus Dänemark a Lettland komm, ausserdeem huet och der ukrainescher Jury de Song aus dem Grand-Duché gutt gefall.