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LIVE! Planet People vum 5. JuniMam Sonja Tholl, Fernand Schaber an Mike Almeida

Patrick Greis
'Youth Artistic Swimming Championships', 35 Joer 'Unity Foundation' an den 'Ultralux 360'
Update: 06.06.2026 07:01

D'Sonja Tholl engagéiert sech ënnert anerem als Coach am 'Artistic Swimming', wou d'Europameeschterschafte fir déi Jonk aktuell an der Coque sinn. Nach bis e Sonndeg sinn 250 Athleten aus 28 Natiounen um Depart a moosse sech matenaner. Et ass eng Première fir d'FLNS, fir sou e groussen Event an deem Beräich z'organiséieren. 'De Concours valoriséiert d'Disziplin a soll deene Jonken - egal ob Meedercher oder Jongen - Loscht maachen, se auszeüben.' Et ass och déi éischte Kéier, dass d'Nationalekipp vu Lëtzebuerg u sou engem groussen internationalen Event participéiert.

Artistic Swimming
© Sonja Tholl

De Fernand Schaber kuckt op 35 Joer 'Unity Foundation' zréck, wou mat 17 Länner zesummegeschafft gëtt. D'Zil ass, den Zougang zu Bildung a Formatioun ze garantéieren. Zanter 1991 huet d'Unity Foundation enk mat lokalen Organisatiounen a 17 Länner u Bildungs- a Formatiounsprogrammer geschafft, fir esou Honnertdausende vu Leit d'Liewen nohalteg ze verbesseren. De Message ass einfach: 'Unity starts with U!'. No vir gekuckt bleift d'Unity Foundation gären engagéiert, fir ëmmer méi Mënschen dobäi ze ënnerstëtzen hiert Potential ze entdecken an ze entfalen.

Unity Foundation
© Fernand Schaber

De Mike Almeida huet bannent 6 Deeg den Tour vun de Grenze vum Land gemaach an huet 360km zréckgeluecht. De 27 Joer ale Geographie- an Nohëllefenseignant huet eréischt virun 9 Méint d'Lafe fir sech entdeckt. Hien huet erausfonnt wéi wichteg kierperlech a mental Gesondheet ass. Säin éischte Marathon ass hien an 3:41:34 gelaf an huet sech dunn als Challenge gesat, 360km ronderëm d'Grenze vu Lëtzebuerg an net emol enger Woch ze lafen an domadder och d'Kriibsfuerschung zu Lëtzebuerg z'ënnerstëtzen. Säin Motto: 'All Schrëtt an all Kilometer zielt'.

Mike Almeida
© Mike Almeida

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