Ënnert den Déiere war ënnert anerem eng Serval-Kaz, 10 Pythons, 2 Boaen, 9 Chinchillaen an e sëllegen aner Déiere wéi Mais a Raten.

Wéi de Schëfflenger Déiereschutzveräin APAS op Facebook schreift, hätt eng Déierschutzorganisatioun 6 Joer laang probéiert eppes an deem Haus ze erreechen, wat hinnen awer net gelonge wier. Elo konnt da mat der Hëllef vun der Associatioun "En Häerz fir Streuner" en Erfolleg vermellt ginn an et konnten Honnerten Déieren aus dem Haus erausgeholl ginn.

Et hate sech dann och direkt e sëllegen Associatiounen a privat Leit bereet erkläert déi Déiere bei sech opzehuelen, dorënner z.B. d'Diddelenger Wëlldéierestatioun, déi sech ëm d'Serval-Kaz këmmeren. D'Hale vun där Wëllkaz ass am Grand-Duché ouni Autorisatioun net erlaabt.