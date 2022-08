D'Déier wier "ofgemoert" a seng Haut hätt sech verännert, sou de Constat vun de franséischen Autoritéiten.

De Wal, deen normalerweis a kalen, arktesche Gewässer lieft, gouf eng éischte Kéier en Dënschdeg gesinn. En Donneschdeg hat d'Déier d'Schleis ronn 70 Kilometer viru Paräis erreecht. Säi Gesondheetszoustand mécht den Autoritéite Suergen. De Beluga wier "ofgemoert" a seng Haut hätt sech verännert, sou d'Präfektur vum Departement Eure.

Mataarbechter vu Sea Shepherd goufe mat Dronen op d'Plaz geschéckt, fir d'Déier méi liicht lokaliséieren ze kënnen. "D'Ëmgéigend ass net immens attraktiv fir de Beluga", huet d'Lamya Essemlali vun der Mieresschutzorganisatioun betount. D'Seine wier immens verschmotzt an haart - a Wale wieren "extrem Kaméidi-empfindlech".

Beluga dans la Seine : L'urgence est de le retrouver, notre bateau et nos drones seront sur site ce soir. Il sera sans doute nécessaire de l'aider à se nourrir et à repartir vers la mer. Une cohésion efficace entre toutes les personnes concernées maximisera ses chances. — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) August 4, 2022

Engem Expert vum franséische Fuerschungsgrupp fir Mieresdéieren (GEEC) no hätt de Wal "nëmme wéineg Zäit un der Uewerfläch verbruecht" a schéngt eng "gutt" Longekapazitéit ze hunn. Et géing ee versichen, de Beluga-Wal aus der Seine erauszekréien. Bis ewell awer ouni Erfolleg.

An der Reegel liewe Beluga-Walen an arktesche Gewässer virun de Küste vu Russland, Alaska a Kanada. Zwar verloosse si d'Arktis am Hierscht, fir op d'Sich no Fudder ze goen, awer sou wäit an de Süde maache si sech nëmme seelen op de Wee. Déi franséisch Autoritéite mengen, dass d'Déier vu sengem Grupp getrennt gouf.

Schonn am Mee hat sech e Wal an den Äermelkanal an an d'Seine veriert an ass kuerz dorop tëscht Le Havre a Rouen ëmkomm.