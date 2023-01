De Biber, deen e Méindeg vun der Naturverwaltung aus engem kënschtleche Weier gerett gouf, huet e Freideg de Wee nees an d'Fräiheet fonnt.

E Méindeg war d'Administration de la nature et des forêts op e méi besonneschen Asaz geruff ginn, nodeems e Biber an Nout gerode war. No der Rettungsaktioun gouf dat staark ënnerkillt Déiere an der Fleegestatioun fir wëll Déieren zu Diddeleng gefleegt an opgepäppelt, esou datt de Biber e Freideg nees fräigelooss gouf.