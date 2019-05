Vive la paresse, avec ce filet mignon + plein de légumes. Vite prêt, il ne demande qu’une seule casserole.



Pour 4 personnes:

4 pavés de filet mignon, découpé en dés

1 oignon, émincé

2 gousses d’ail, écrasées

200 g de champignons blancs, coupés en quatre

1/2 courgette

200 g de haricots verts

1 c à s de feuilles de thym frais

2 c à s de persil, haché

200 ml de vin rouge

400 ml de bouillon de viande (1 cube de bouillon de viande + 400 ml d’eau bouillante)

200 ml de crème culinaire

huile d’olive

beurre

poivre et sel



Durée: 30 min.

Niveau: plat principal

Type de plat: facile



1. Nettoyez les haricots verts et coupez-les en deux. Coupez la courgette en bâtonnets de 3 x 1 cm. Dans une grande sauteuse, faites dorer les champignons dans du beurre jusqu’à ce que tout le liquide soit évaporé. Ajoutez l’ail et l’oignon dans les champignons et poursuivez la cuisson. Ajoutez les haricots verts, la courgette et le thym et poursuivez la cuisson 2 minutes encore. Retirez le tout de la casserole.

2. Assaisonnez la viande de poivre et sel. Versez un filet d’huile d’olive dans la sauteuse, ajoutez une noix de beurre et faites chauffer le tout. Saisissez-y les bouts de filet mignon 5 de chaque côté. Retirez la viande de la casserole.

3. Déglacez la sauteuse avec le vin rouge et faites évaporer l’alcool. Ajoutez le bouillon et faites cuire jusqu’à ce que le liquide ait réduit de 2/3. Incorporez la crème et laissez épaissir légèrement. Goûtez et rectifiez éventuellement l’assaisonnement de poivre et sel.

4. Remettez les légumes et la viande dans la sauce et faites chauffer le tout. Décorez de persil et servez.

Idée d’accompagnement: Délicieux avec une purée ou des grenailles rissolées.