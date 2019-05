Gâtez maman avec du chocolat et des fraises, préparez-lui ce dessert plein d’amour.



Pour 4 personnes:

500 g de fraises, rincées & équeutées

2 c à s de jus de citron

3 c à s d’huile d’olive

1 c à c de miel

40 g de chocolat blanc, râpé

poignée de feuilles de basilic

200 ml de yaourt à la grecque

60 g de sucre + 100 ml d’eau

1 citron vert, pressé

poivre



Durée: 15 min.

Niveau: facile

Type de plat: dessert



1. Portez le sucre à ébullition avec 120 ml d’eau. Baissez le feu et faites cuire à feu doux jusqu’à la formation d’un sirop. Laissez refroidir. Mélangez le yaourt avec le sirop et le jus de citron vert. Versez ce mélange dans un ravier peu profond et mettez le tout au congélateur pendant 4 heures minimum.

2. Coupez les fraises en tranches fines et garnissez-en 4 assiettes.

3. Fouettez le jus de citron avec l’huile d’olive et le miel. Arrosez-en les fraises. Grattez le granité à la fourchette et dressez-en une cuillérée par-dessus le carpaccio de fraises. Décorez de basilic et de chocolat blanc et servez rapidement.