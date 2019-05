Le meilleur de deux mondes: ces tapas épicés se cuisent au barbecue.



Pour 4 personnes:

Pommes de terre épicées au BBQ:

4 pommes de terre à chair ferme

4 oignons de printemps, en rondelles

1 c à s de paprika en poudre

1 c à c de poivre de Cayenne

1 c à c d’épices garam masala

2 c à s de persil, haché

100 ml de crème épaisse

huile d’olive

poivre et sel

Brochettes d’asperges grillées au lard et au thym:

8 asperges vertes

6 tranches de lard fumé, coupées en deux dans la longueur

botte de thym

1 gousse d’ail

2 c à s de miel

1 c à c d'épices piment chili

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 50 min. + 30 min. de repos

Niveau: facile

Type de plat: bouchées



Pommes de terre BBQ

1. Rincez les pommes de terre et coupez-les en tranches d’½ cm. Mélangez-les avec un filet d’huile d’olive, le paprika en poudre, les épices garam masala et le persil. Assaisonnez de poivre et sel. Faites mariner pendant 30 minutes.

2. Faites griller les tranches de pommes de terre au barbecue ou à la poêle à griller, jusqu’à ce qu’elles soient cuites. Saupoudrez-les de poivre de Cayenne après cuisson. Servez les pommes de terre épicées avec un peu de crème épaisse. Décorez d’oignon de printemps.

Asperges

1. Eliminez la base dure des asperges. Coupez les asperges en tronçons de 3 cm. Ecrasez l’ail au presse-ail et mélangez-le avec un filet d’huile d’olive. Assaisonnez de poivre et sel. Plongez les bouts d’asperges dans l’huile à l’ail et faites mariner pendant 30 minutes.

2. Prenez à chaque fois 2 morceaux d’asperge, ajoutez-y un brin de thym et enrobez le tout d’un bout de lard. Fixez avec un bâtonnet en bois. Préparez 12 amuse-bouche de la même manière. Badigeonnez-les légèrement de miel.

3. Faites griller les asperges 15 minutes au barbecue ou dans une poêle à griller. Retournez-les régulièrement. Juste avant de servir, saupoudrez de piment chili.