Meilleur qu’une simple omelette et tout aussi facile: voici comment préparer les ‘huevos rotos’ d’Andalousie



Pour 4 personnes:

2 grosses pommes de terre à chair ferme, épluchées et en dés

100 g de jambon fumé, en languettes

1 oignon rouge, en demi-rondelles

1 piment chili, émincé

100 g d’épinards en branches, grossièrement hachés

120 g de petits pois (surgelés)

2 branches de thym

1 gousse d’ail, émincée

4 œufs

1 c à s de persil, haché

1/2 c à c de paprika en poudre

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 35 min.

Niveau: facile

Type de plat: brunch - lunch



1. Assaisonnez les pommes de terre de poivre et sel et réservez. Versez un généreux filet d’huile d’olive dans une poêle et faites-y revenir l’oignon avec le piment et le thym. Assaisonnez de poivre et sel.

2. Ajoutez les dés de pomme de terre et l’ail et faites sauter pendant 15 minutes, jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites. 5 minutes avant la fin de cuisson, ajoutez les épinards et les petits pois et faites cuire, en remuant, jusqu’à ce que les épinards aient fondu.

3. En dernier lieu, cassez les œufs au-dessus de la préparation et remuez délicatement le tout jusqu’à ce que les œufs soient cuits. Saupoudrez de paprika et décorez de jambon et de persil.