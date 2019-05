Une bonne fois pour toutes: la recette des croquettes aux crevettes comme on les aime



Pour environ 16 croquettes

1 cube de bouillon de légumes

750 ml de lait entier

6 g de feuilles de gélatine

120 g de beurre

150 g de farine (+ 6 c à s en plus pour la panure)

3+6 jaunes d’œufs

50 ml de crème

poivre et sel

pincée de muscade

500 g de crevettes grises

filet d’huile de tournesol

2 c à s de liant pour sauces

100 g de chapelure

quelques brins de persil

1 citron

huile pour friture



Durée: 1 h + 4 h de repos

Niveau: difficile

Type de plat: entrée



1. Dans un petit poêlon, diluez le cube de bouillon dans le lait chaud. Faites tremper les feuilles de gélatine dans un peu d’eau froide.

2. Dans une casserole, faites fondre le beurre à feu doux. Ajoutez la farine et mélangez bien. Faites cuire 1 minute en remuant. Ajoutez progressivement le lait, en fouettant, jusqu’à la formation d’une sauce épaisse et homogène.

3. Pressez la gélatine entre vos doigts pour l’essorer et diluez-la dans la sauce chaude. Eteignez le feu.

4. Battez légèrement 3 jaunes d’œufs avec la crème. Assaisonnez de poivre, sel et muscade et incorporez le tout dans la pâte épaisse.

5. Incorporez ensuite les crevettes grises épluchées.

6. Huilez un plat carré ou rectangulaire et dressez-y la pâte à une épaisseur d’environ 1,5 cm. Couvrez de film alimentaire. Faites prendre minimum 4 heures au frigo (de préférence toute une nuit).

7. Préparez une assiette avec la farine et le liant, une autre avec 6 jaunes d’œufs battus en omelette et une troisième avec la chapelure.

8. Découpez la masse raffermie en croquettes. Retirez délicatement une croquette du plat et plongez-la d’abord dans la farine, puis dans l’œuf battu et enfin dans la chapelure. Faites de même pour toutes les croquettes.

9. Faites chauffer l’huile de friture à 170°C et faites-y frire les croquettes, par petites portions, jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

10. Servez avec un quartier de citron et du persil. s demi-avocats de mélange caprese et arrosez de sirop au miel. Décorez de feuilles de basilic. Accompagnez-en les brochettes.