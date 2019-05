Petit déjeuner rapide aux œufs, une recette orientale pour bien démarrer la journée



Pour 4 personnes:

filet d’huile d’olive

2 échalotes, émincés

2 gousses d’ail, écrasées

200 g d’épinards

1 c à s de concentré de tomates

800 g de tomates concassées

125 g de pois chiches, égouttés

2 c à c de paprika en poudre

1/2 c à c de poivre de Cayenne

poivre et sel

4 œufs

15 g de coriandre, grossièrement hachée

1 baguette



Durée: 20 à 30 min.

Niveau: facile

Type de plat: petit déjeuner ou brunch



1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une cocotte pouvant aller au four, à feu moyen, et faites-y revenir l’échalote 1 minute avant d’ajouter l’ail. Faites revenir encore 1 minute et ajoutez les épinards. Faites-les fondre pendant 2 minutes.

3. Ajoutez le concentré de tomates. Poursuivez la cuisson 1 minute, en remuant. Mouillez ensuite avec les tomates concassées et leur jus.

4. Ajoutez les pois chiches et assaisonnez de paprika, poivre de Cayenne, poivre et sel.

5. Formez 4 creux dans la surface de la sauce et cassez délicatement un œuf dans chaque creux.

6. Enfournez le tout pendant 5 à 6 minutes.

7. Sortez le plat du four et assaisonnez les jaunes de poivre et sel. Parsemez de coriandre. Servez accompagné de baguette.