Le granola rend cette salade printanière particulièrement crunchy et nourrissante



Salade pour 4 personnes (le pot de granola durera bien plus longtemps, ça va sans dire)

Pour un grand pot de granola

100 ml d’huile d’olive

100 g de flocons d’avoine

100 g de noix de pécan, grossièrement hachées

100 g de noix, grossièrement hachées

100 g de mix de graines

100 g d’huile de tournesol

2 c à c de moutarde

1 c à c de paprika en poudre

2 c à c d’épices garam masala

poivre et sel

Pour la salade (4 personnes)

1/2 citron, pressé

1 c à s de miel

1 c à c de moutarde

100 ml d’huile d’olive

poivre et sel

1 botte d’asperges vertes, réduites en lanières au couteau économe

1 courgette, réduite en lanières au couteau économe

2 carottes, épluchées puis réduites en lanières au couteau économe

200 g de roquette

100 g de feta

Durée: 40 min

Niveau: moyen

Type de plat: accompagnement



Pour le granola

1. Faites chauffer le four à 180°C.

2. Mélangez l’huile d’olive avec la moutarde, le paprika, le garam masala, poivre et sel.

3. Dans un autre bol, mélangez les flocons d’avoine avec les noix et les graines.

4. Ajoutez ensuite les ingrédients humides dans les ingrédients secs.

5. Etalez le mélange sur une plaque tapissée de papier cuisson. Enfournez pendant 20 minutes. Remuez à mi-cuisson.

6. Sortez le granola du four et laissez-le refroidir complètement avant de le conserver dans un bocal hermétique.

Pour la salade

1. Mélangez le jus de citron avec le miel et la moutarde. Ajoutez l’huile d’olive en filet, en fouettant, pour obtenir une sauce homogène. Goûtez et assaisonnez de poivre et sel.

2. Dans un saladier, mélangez les rubans d’asperge, courgette et carotte avec la sauce. Disposez le tout par-dessus la roquette. Décorez de quelques cuillères à soupe de granola et de feta émiettée. Servez sans attendre.