Envie d’éviter les grignotages aujourd’hui? Commencez la journée par ce petit déjeuner mexicain



Pour 4 personnes:

1 citron vert, pressé

10 g de coriandre, hachée

filet d’huile d’olive

4 tomates en grappe, épépinées et coupées en dés

poivre et sel

8 tranches de lard petit déjeuner

8 œufs, battus en omelette

4 tortilla wraps

8 tranches de cheddar

1 avocat, en lamelles



Durée: 30 min

Niveau: facile

Type de plat: petit déjeuner (éventuellement lunch)



1. Mélangez les tomates avec le jus de citron vert, la coriandre et un filet d’huile d’olive. Assaisonnez de poivre et sel et laissez reposer un moment.

2. Faites griller le lard quelques minutes dans une poêle chaude, jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Egouttez-le sur du papier absorbant.

3. Baissez le feu et faites cuire une omelette dans la même poêle. Assaisonnez de poivre et sel.

4. Coupez l’omelette en bandes d’environ 4 cm.

5. Faites chauffer les tortilla wraps en suivant les indications de l’emballage.

6. Garnissez la tortilla de salsa de tomates, puis d’omelette, et ensuite de fromage et de lard. Terminez par les lamelles d’avocat. Veillez à ne pas garnir la tortilla jusqu’aux bords (laissez 3 à 4 cm vides.

7. Repliez les côtés de la tortilla vers l’intérieur et enroulez le tout fermement. Coupez en deux et servez aussitôt