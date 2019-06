Une côtelette d’agneau, ça se mange rosé. Attention à ne pas la faire cuire trop longtemps.



Pour 4 personnes:

800 g de grenailles, découpées en wedges

huile d’olive

1 c à s de paprika en poudre

poivre et sel

500 g de petits pois, surgelés

10 g de menthe

2 c à s de yaourt à la grecque

noix de beurre

12 côtelettes d’agneau



Durée: 15 min. de préparation + 30 min. de cuisson

Niveau: moyen

Type de plat: plat principal



1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Disposez les wedges de pomme de terre dans un plat allant au four et arrosez-les d’huile d’olive. Assaisonnez-les de paprika, poivre et sel. Mélangez bien et enfournez le tout pendant 30 minutes, ou jusqu’à ce que les wedges soient dorés et croustillants.

3. Couvrez les petits pois d’eau bouillante et laissez reposer 30 secondes. Egouttez et rafraîchissez sous l’eau froide. Egouttez encore.

4. Mixez les petits pois avec la menthe et le yaourt pour obtenir une purée onctueuse. Goûtez et assaisonnez de poivre et sel.

5. Faites chauffer une noix de beurre et un filet d’huile d’olive dans une poêle pouvant aller au four, à feu vif. Saisissez-y les côtelettes 1 minute de chaque côté. Enfournez la poêle pendant 1 à 2 minutes pour une cuisson ‘saignant’. Couvrez la viande et laissez-la reposer pendant 5 minutes.

6. Servez les côtelettes avec la purée de petits pois et les wedges de pomme de terre.