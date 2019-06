Une gâterie végétarienne au BBQ? Epatez la galerie avec ces poivrons tout simples



Pour 4 personnes

4 poivrons rouges allongés

150 g de tomates cerise, en quartiers

100 g de tomates semi-séchées, en morceaux

1 grosse carotte, râpée

2 oignons de printemps, en rondelles

400 g de pois chiches, égouttés

120 g de billes de mozzarella, en quartiers

2 c à s de ciboulette, ciselée

1 c à c de paprika en poudre

1/2 c à c de poivre de Cayenne

poivre et sel

huile de tournesol



Durée: 40 min.

Niveau: facile

Type de plat: plat principal (accompagnement)



1. Coupez le chapeau des poivrons allongés (ne le jetez pas!) et épépinez-les délicatement. Dans un saladier, mélangez les tomates cerise avec les tomates semi-séchées, la carotte râpée, les oignons de printemps, les pois chiches, la mozzarella et la ciboulette. Assaisonnez de paprika en poudre, poivre de Cayenne et sel. Mélangez soigneusement.

2. Farcissez les poivrons de ce mélange et replacez le chapeau. Piquez-y un bâtonnet pour fixer le tout.

3. Arrosez les poivrons d’un filet d’huile et faites-les cuire 20 minutes dans la chaleur indirecte du barbecue. Retournez-les régulièrement. Servez chaud.