Pomme de terre en chemise 2.0: voici la version revisitée par nos soins



Pour 4 personnes

4 filets de saumon mariné

4 grosses pommes de terre

1 brocoli, en bouquets

120 g de haricots princesse

poignée d’épinards, rincés

1 gousse d’ail, écrasée

30 g de graines mélangées

200 g de crème épaisse

2 c à s de ciboulette hachée

2 oignons de printemps, en rondelles

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 1 heure

Niveau: facile

Type de plat: plat principal

Conseil-fraîcheur: quand vous les achetez, les haricots doivent être fermes au toucher et la gousse doit être fermée. Evitez ceux qui présentent des petites taches brunes. Les haricots sont frais s’ils se brisent facilement et immédiatement quand vous les pliez.



1. A la fourchette, piquez quelques trous dans les pommes de terre et placez-les sur un morceau d’aluminium. Arrosez-les d’un peu d’huile d’olive et saupoudrez-les de poivre et sel. Fermez le papier aluminium et faites cuire les pommes de terre 50 minutes environ au barbecue.

2. Préparez les filets de saumon mariné en suivant les indications de l’emballage. Mélangez les haricots princesse et les bouquets de brocoli avec un filet d’huile d’olive et assaisonnez de poivre et sel. Disposez les légumes dans un ravier en aluminium et placez-les 15 minutes sur le barbecue. Mélangez la crème épaisse avec la ciboulette et l’ail écrasé. Assaisonnez la sauce de poivre et sel.

3. Déballez les pommes de terre, coupez-les en deux dans la longueur et écartez légèrement la chair. Dressez-y quelques feuilles d’épinards et une cuillérée de légumes chauds. Terminez par la sauce et décorez de graines et d’oignon de printemps..