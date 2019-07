Des fruits frais et une sauce toute simple élèvent vos pancakes au rang de petit déjeuner VIP de l’été



Pour 4 personnes

150 g de fromage blanc

1 œuf

180 ml de lait

1 sachet de sucre vanillé

120 g de farine

150 g de framboises

100 g de fraises, en tranches

100 g de myrtilles

1 banane, en rondelles

poignée de menthe

1 c à c de miel

huile de tournesol



Durée: 25 min.

Niveau: facile

Type de plat: petit déjeuner

1. Mélangez le fromage blanc avec l’œuf, le lait et le sucre vanillé. Ajoutez la farine et fouettez fermement.

2. Faites cuire de petites crêpes dans un peu d’huile de tournesol. Ecrasez les framboises à la fourchette et mélangez-les avec le miel.

3. Disposez les pancakes dans les assiettes. Garnissez-les d’une cuillérée de sauce aux framboises, de myrtilles, fraises et banane. Décorez de menthe et arrosez éventuellement de quelques gouttes de miel.