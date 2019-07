"Une bonne fois pour toutes: voici comment réussir la tomate-crevettes parfaite"



Pour 4 personnes

8 tomates de taille moyenne

600 g de crevettes grises

2 c à s de jus de citron

2 c à s de persil haché

2 à 3 c à s de mayonnaise

6 pommes de terre pour frites

80 g de salade mixte

1 oignon rouge, en demi-lunes

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 45 min.

Niveau: facile

Type de plat: plat principal

Conseil-fraîcheur: quand vous les achetez, les haricots doivent être fermes au toucher et la gousse doit être fermée. Evitez ceux qui présentent des petites taches brunes. Les haricots sont frais s’ils se brisent facilement et immédiatement quand vous les pliez.



1. Epluchez les pommes de terre et coupez-les en frites. Faites-les cuire une première fois pendant 5 minutes à la friteuse à 160°C. Laissez refroidir les frites.

2. Rincez les tomates et épongez-les. Coupez le chapeau des tomates et épépinez-les à la petite cuillère. Eliminez la partie dure au centre. Assaisonnez l’intérieur des tomates de poivre et sel.

3. Mélangez la mayonnaise avec le persil et le jus de citron. Incorporez les crevettes et mélangez le tout. Farcissez les tomates de mélange aux crevettes et remettez le chapeau. Mélangez la salade avec l’oignon rouge. Arrosez d’huile d’olive et assaisonnez de poivre et sel.

4. Faites frire et dorer les frites à 190°C. Garnissez les assiettes de salade et placez 2 tomates farcies par-dessus. Servez accompagné de frites.