Le lunch de vos rêves: des pâtes saines, vite prêtes et gorgées de soleil et de légumes



Pour 4 personnes

400 g de fusilli complets

1 courgette, en rondelles

200 g de tomates cerise, en quartiers

50 g de roquette

100 g de haricots princesse, nettoyés et coupés en deux

2 c à s de persil, haché

2 c à s de menthe, hachée

2 c à s de yaourt

2 c à s de mayonnaise

1 c à c de curry en poudre

1/2 c à c de poivre de Cayenne

1 gousse d’ail, écrasée

2 oignons de printemps, en rondelles

1 c à s de jus de citron

30 g de pignons de pin, grillés

2 c à s de Parmigiano Reggiano, râpé

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 35 min.

Niveau: facile

Type de plat: lunch - plat principal





1. Faites cuire les pâtes al dente dans de l’eau salée. Faites revenir l’oignon de printemps et l’ail dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez la courgette et les haricots et faites cuire 10 minutes à feu doux.

2. Assaisonnez les légumes de poivre de Cayenne et de sel. Egouttez les pâtes. Mélangez-les avec les légumes encore chauds, les tomates cerise, la roquette et les fines herbes. Ajoutez encore un filet d’huile d’olive et mélangez.

3. Mélangez le yaourt avec la mayonnaise et assaisonnez de curry, poivre et sel. Décorez les pâtes de pignons et de Parmigiano Reggiano et servez-les accompagnées de sauce.