Ajoutez ces quelques condiments dans vos moules et hop, vous voilà en Provence!



Pour 4 personnes

2 kg de moules

1 poireau

1 branche de céleri

200 ml de crème

200 ml de bouillon de légumes (1/2 cube + 200 ml d’eau bouillante)

200 ml de Pastis

200 g d’épinards

100 g de salade de blé

bouquet de basilic

botte de persil

bouquet de menthe

botte de ciboulette

1 c à s de jus de citron

2 échalotes

1 baguette

beurre

poivre et sel



Durée: 40 min.

Niveau: facile

Type de plat: plat principal





1. Faites réduire d’1/3 la crème avec le bouillon et la boisson à l’anis. Incorporez-y une noix de beurre.

2. Faites blanchir brièvement les fines herbes, les épinards et la salade de blé dans de l’eau bouillante. Rafraîchissez-les immédiatement dans de l’eau glacée et égouttez-les. Ajoutez-les dans la sauce à la crème et mixez le tout. Assaisonnez de jus de citron, poivre et sel.

3. Faites revenir les échalotes émincées dans du beurre. Ajoutez le poireau et le céleri en morceaux et poursuivez la cuisson pendant 2 minutes. Ajoutez les moules et faites cuire à feu vif jusqu’à ce que toutes les coquilles soient ouvertes.

4. Servez les moules dans les assiettes et nappez-les de sauce verte. Accompagnez de baguette.