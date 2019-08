Connaissez-vous le cervena? Ce gibier léger et maigre est parfait en été!



Pour 4 personnes

600 g de steak de Cervena

1 chou-fleur, en bouquets

200 g de pommes de terre farineuses, épluchées

600 g de tomates en grappe

botte de persil

30 g de pignons de pin, grillés

1 c à s de feuilles de thym

2 c à s de crème épaisse

1/2 citron

beurre

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 45 min.

Niveau: facile

Type de plat: plat principal





1. Faites cuire les pommes de terre dans de l’eau légèrement salée. Après 5 minutes, ajoutez les bouquets de chou-fleur. Préchauffez le four à 200°C.

2. Placez les tomates dans un plat allant au four. Arrosez d’huile d’olive et saupoudrez de thym. Assaisonnez de poivre et sel et enfournez pendant 15 minutes. Egouttez les pommes de terre et le chou-fleur. Ajoutez-y une noix de beurre ainsi que la crème épaisse et écrasez le tout en purée. Assaisonnez de poivre et sel. Mettez le persil dans le blender, ajoutez-y un généreux filet d’huile d’olive et assaisonnez de poivre et sel. Mixez.

3. Assaisonnez les steaks de poivre et sel, badigeonnez-les d’huile et faites-les griller 4 minutes de chaque côté. Dressez la purée de chou-fleur dans les assiettes et saupoudrez-la de zeste de citron râpé. Ajoutez les tomates grillées et la viande et terminez par l’huile au persil et les pignons de pin.