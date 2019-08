Comfort food pour petits et grands: pain-boulette version exotique.



Pour 4 personnes:

600 g de haché mixte

1 échalote, émincée

1 gousse d’ail, écrasée

2 c à s de persil, haché

10 tranches de lard petit déjeuner

1 courgette, en tranches

1 baguette ou 4 piccolos

poignée de salade de blé

50 g de Parmigiano Reggiano

150 g de yaourt à la grecque

2 c à s de mayonnaise

1 c à s de curry en poudre

2 c à s de menthe, ciselée

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 40 min.

Niveau: facile

Type de plat: lunch - diner





1. Mélangez le yaourt avec la mayonnaise, le curry en poudre et la menthe. Assaisonnez de poivre et sel. Réservez au frais.

2. Mélangez la viande hachée avec l’échalote, l’ail et le persil. Assaisonnez de poivre et sel. Mélangez bien et façonnez des boulettes. Enrobez chaque boulette d’une tranche de lard.

3. Faites dorer les rondelles de courgette dans un peu d’huile d’olive. Assaisonnez de poivre et sel. Faites également dorer les boulettes dans un peu d’huile d’olive.

4. Coupez la baguette en 4 parts égales et coupez en deux. (Ou ouvrez les piccolos). Tartinez le pain de sauce yaourt & curry, garnissez-le de salade de blé, courgette grillée, Parmigiano Reggiano et boulettes. Arrosez de sauce et refermez le pain. Servez immédiatement.