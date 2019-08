Un ragout en été? Mais oui, à condition d’y mettre des ingrédients gorgés de soleil



Pour 4 personnes:

400 g de dos de cabillaud, en 4 morceaux

400 g de tomates cerise

1 poivron rouge, en dés

1 échalote, émincée

3 gousses d’ail (2 gousses écrasées + 1 gousse coupée en deux)

140 g de concentré de tomates

125 ml de vin rouge

quelques brins de thym + supplément pour la finition

50 g d’olives (noires et vertes mélangées)

belle poignée de roquette

1 ciabatta

huile d’olive

poivre et sell



Durée: 30 min.

Niveau: facile

Type de plat: plat principal





1. Faites revenir l’échalote avec l’ail écrasé et les dés de poivron dans de l’huile d’olive. Ajoutez le concentré de tomates et faites sauter pendant 1 minute. Ajoutez le vin, un filet d’eau, les tomates, le thym et les olives. Faites mijoter doucement pendant 10 minutes.

2. Coupez la ciabatta en 8 tranches épaisses et faites-les dorer des deux côtés dans de l’huile d’olive. Frottez-les ensuite avec les demi-gousses d’ail. Placez 2 tranches de pain dans chaque assiette.

3. Plongez les filets de cabillaud dans la sauce et faites-les pocher pendant 5 minutes. Assaisonnez de poivre et sel. Garnissez le pain de ragout. Décorez de roquette et d’un brin de thym. Arrosez de quelques gouttes d’huile d’olive.