Avec ces ingrédients, votre pain à la banane sera plus moelleux et nourrissant que jamais.



Pour 4 personnes:

2 bananes

250 g de farine

2 c à c de levure chimique

225 g de sucre

1 orange à jus

1 sachet de sucre vanillé

2 œufs

120 g de crème épaisse

50 g de noix, grossièrement hachées

100 g de beurre, à température ambiante



Durée: 1 heure 10 min..

Niveau: facile

Type de plat: petit déjeuner - lunch - goûter





1. Préchauffez le four à 180ºC. Râpez le zeste de l’orange et pressez le jus. Faites chauffer le jus avec 25 g de sucre, à petit feu, jusqu’à ce que le sucre soit dissous.

2. Pendant ce temps, tamisez la farine avec la levure chimique. Mélangez le beurre avec le reste du sucre et le sucre vanillé pour obtenir une masse lisse. Ajoutez les œufs 1 à 1. Incorporez la crème épaisse et la farine et mélangez soigneusement.

3. Pelez les bananes et écrasez-les. Incorporez-les dans la pâte, ainsi que les noix et le zeste d’orange. Versez la pâte dans un moule beurré et fariné. Arrosez de sirop à l’orange. Enfournez pendant 50 minutes. Laissez refroidir le cake avant de le démouler.