Une bonne fois pour toutes: comment faire le vrai waterzooi (et c’est super facile!)



Pour 4 personnes

1 poulet à rôtir entier

2 carottes, en petits morceaux

2 poireaux, en petits morceaux

2 branches de céleri, en petits morceaux

6 pommes de terre à chair ferme, en cubes

400 ml de crème

2 œufs

botte de persil, haché

beurre

poivre et sel

Pour le bouillon:

2 poireaux, grossièrement hachés

3 branches de céleri, grossièrement hachées

2 grosses carottes, grossièrement hachées

2 oignons

4 gousses d’ail, épluchées

quelques branches de thym



Durée: 50 min.

Niveau: facile

Type de plat: plat principal





1. Faites bouillir 2 litres d’eau, ajoutez les légumes pour le bouillon, le thym et l’ail, et assaisonnez de poivre et sel. Coupez le poulet en morceaux et plongez-les dans le bouillon. Faites mijoter 20 minutes.

2. Faites revenir les légumes pour le waterzooi 2 minutes dans du beurre chaud, en remuant.

3. Pendant ce temps, retirez le poulet du bouillon et éliminez la peau. Détachez la chair à la fourchette et ajoutez-la dans les légumes. Filtrez le bouillon et versez-le dans les légumes avec le poulet. Incorporez 2/3 de la crème dans la préparation et poursuivez la cuisson du waterzooi pendant 10 minutes. Assaisonnez de poivre et sel.

4. Séparez les blancs des jaunes d’œufs et battez légèrement les jaunes avec le reste de la crème. Retirez le waterzooi du feu et incorporez-y ce mélange. Servez dans les assiettes et décorez de persil haché.