Quiche o'clock! La quiche lorraine s’est mise à l’heure d’été



Pour 4 personnes:

1 rouleau de pâte feuilletée

100 g de jambon cuit, en dés

100 g de lardons fumés

1/2 courgette, râpée

100 g de poivrons grillés, en petits morceaux

2 c à s de feuilles de thym frais

4 œufs

250 ml de crème culinaire

100 g de gruyère

1 c à c de paprika en poudre

beurre

poivre et sel

Durée: 60 min.

Niveau: facile

Type de plat: lunch - dîner



Instructions:

1. Préchauffez le four à 180°C. Beurrez un moule à tarte et garnissez-le de pâte feuilletée. Piquez-y des trous à la fourchette et placez le tout au frigo.

2. Battez légèrement les œufs avec la crème. Ajoutez la courgette, le poivron, le thym et le fromage et mélangez bien. Assaisonnez de paprika, poivre et sel.

3. Sortez la pâte du frigo et garnissez-la de dés de jambon et de lardons. Versez la farce par-dessus. Enfournez la quiche pendant 45 minutes.

Astuce: Délicieux avec une salade verte.