Créativité et spaghettis: les enfants vont adorer ces nids de pâtes farcis



Pour 4 personnes:

400 g de spaghettis

1 œuf

30 g de Parmigiano Reggiano, râpé

250 ml de passata

30 g de mozzarella, râpée

1 échalote, émincée

2 gousses d’ail, écrasées

250 g d’épinards

400 g de chipolata

poignée de feuilles de basilic

huile d’olive

poivre et sel

Durée: 40 min.

Niveau: facile

Type de plat: entrée - plat principal



Instructions:

1. Faites cuire les spaghettis dans de l’eau légèrement salée. Egouttez-les et rincez-les sous l’eau froide. Battez l’œuf en omelette avec le Parmigiano Reggiano, la mozzarella et la moitié de la passata. Plongez-y les spaghettis et mélangez.

2. Préchauffez le four à 200°C. Répartissez les spaghettis dans des moules à muffins graissés et formez des nids d’oiseau. Enfournez pendant 15 minutes. Faites revenir l’échalote et l’ail dans de l’huile d’olive. Ajoutez les épinards et faites-les fondre.

3. Faites dorer la chipolata dans de l’huile d’olive. Coupez-la en morceaux. Mélangez la chipolata avec le reste de passata et assaisonnez de poivre et sel.

4. Sortez les nids de spaghettis du four. Garnissez-les d’une cuillérée d’épinards, de chipolata et de sauce. Décorez d’une feuille de basilic.