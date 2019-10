Transformez une pizza en affreux snack d’Halloween avec ce petit truc simple (si vous osez!)



4 à 6 personnes:

1 échalote, émincée

2 gousses d’ail, écrasées

400 g de tomates en boîte

3 c à s de persil, haché

2 rouleaux de pâte à pizza

2 boules de mozzarella, en tranches

1 petit poivron rouge

60 g de fines tranches de chorizo

50 g d’olives noires

50 g d’olives vertes

huile d’olive

poivre et sel

Durée: 40 min.

Niveau: facile

Type de plat: plat principal



Instructions:

1. Faites revenir l’échalote et l’ail dans un filet d’huile d’olive. Quand ils sont translucides, ajoutez les tomates et faites mijoter pendant 15 minutes. Ajoutez le persil et assaisonnez de poivre et sel.

2. Préchauffez le four à 220°C. Déroulez la pâte et garnissez-la de sauce en restant à 1 cm des bords. Ajoutez ensuite les tranches de mozzarella.

3. Découpez le poivron en très fines lanières. Disposez quelques rondelles de chorizo sur la pizza, pour former le corps des grosses araignées. Leurs pattes seront faites avec le poivron. Coupez les olives en deux.

Placez la moitié des olives sur la pizza, face bombée vers le haut. Ce sera le corps des petites araignées. Réduisez l’autre moitié des olives en fins bâtonnets pour les pattes. Enfournez les pizzas pendant 12 minutes.