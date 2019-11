Tire-toi de là, tarte aux pommes: la pomme farcie au crumble est notre nouveau dessert chouchou.



Pour 8 pièces:

8 pommes

120 g de beurre

130 g de sucre brun

60 g de farine

40 g de flocons d’avoine

40 g de sucre fin

30 g de raisins secs

120 g de mascarpone

1 sachet de sucre vanillé

30 g de chocolat noir

pincée de sel

Durée: 35 min.

Niveau: facile

Type de plat: dessert - snack



Instructions:

1. Préchauffez le four à 190°C. Préparez un crumble en mélangeant la farine avec les flocons d’avoine, la moitié du sucre brun, le sucre fin et le sel. Coupez la moitié du beurre en morceaux et émiettez-le du bout des doigts dans le mélange de farine.

2. Epluchez 4 pommes, épépinez-les et coupez la chair en dés. Faites-les cuire dans le reste de beurre avec le reste de sucre brun et les raisins secs.

3. Coupez le haut des 4 pommes restantes et évidez-les délicatement à la cuillère. Fourrez-les de pommes cuites et saupoudrez-les généreusement de crumble. Disposez les pommes sur une plaque tapissée de papier cuisson et enfournez-les pendant 15 minutes.

4. Sortez les pommes du four. Mélangez le mascarpone avec le sucre vanillé. Dressez une cuillérée de mascarpone sur les pommes et râpez encore un peu de chocolat par-dessus. Servez sans attendre.