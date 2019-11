Pain de viande 2.0: avec ces extras, il devient le champion du goût

Un pain de viande basique deviendra mille fois meilleur si vous l’enrichissez d’ingrédients goûteux. Nous avons opté pour du fromage vieux, des épinards, des oignons de printemps, du concentré de tomates et plein d’ail. Le résultat: une prouesse culinaire!



Pour 4 personnes:

800 g de haché porc et bœuf

2 gousses d’ail, écrasées

150 g d’épinards, hachés

4 oignons de printemps, en rondelles

800 g de pommes de terre farineuses, épluchées

50 g de chapelure

1 œuf

70 g de concentré de tomates

50 g de fromage vieux, râpé

filet de lait

1/2 c à c de muscade

moutarde

beurre

poivre et sel

Durée: 60 min.

Niveau: facile

Type de plat: plat principal



Instructions:

1. Préchauffez le four à 180 °C. Mélangez la viande hachée avec les épinards, l’ail, l’oignon de printemps, l’œuf, le concentré de tomates, le fromage et la chapelure. Assaisonnez de poivre et sel.

2. Mettez la viande hachée dans un moule à cake beurré. Pressez-le pour en extraire l’air. Enfournez pendant 45 minutes.

3. Faites cuire les pommes de terre. Egouttez-les et écrasez-les en purée avec un filet de lait et une noix de beurre. Assaisonnez de muscade, poivre et sel.

4. Démoulez le pain de viande et coupez-le en tranches. Garnissez les assiettes de purée et ajoutez 2 tranches de pain de viande. Accompagnez d’un peu de moutarde.