Cette salade d’hiver vite prête, au couscous et légumes grillés, vous remettra d’aplomb.

Besoin d’une bonne portion de vitamines pour changer un peu des recettes d’hiver roboratives? Cette salade hivernale au couscous est prête en un clin d’œil, et c’est le four qui se chargera du plus gros du travail. Envie de végétarien? Remplacez le lard par un supplément de graines et de noix ou par du houmous.



Pour 4 personnes:

250 g de couscous

400 g de choux de Bruxelles

2 oignons rouges, en quartiers

2 grosses carottes, épluchées et en rondelles obliques

2 gousses d’ail

200 g d’épinards

120 g de lard petit déjeuner

40 g de noix de pécan, grossièrement hachées

100 g de feta

3 brins de thym

2 c à s de persil, haché

huile d’olive

poivre et sel

Durée: 45 min.

Niveau: facile

Type de plat: lunch - dîner



Instructions:

1. Préchauffez le four à 180°C. Etalez les choux de Bruxelles, les carottes et l’oignon dans une lèchefrite. Ecrasez les gousses d’ail au-dessus des légumes, ajoutez des brins de thym et arrosez d’huile d’olive. Assaisonnez de poivre et sel. Enfournez pendant 30 minutes. Remuez régulièrement.

2. Préparez le couscous comme indiqué sur l’emballage. Mélangez-le avec le persil et les noix de pécan. Faites dorer le lard dans une poêle sèche.

3. Répartissez le couscous, les épinards et les légumes grillés dans les assiettes. Ajoutez le lard et la feta émiettée. Arrosez de quelques gouttes d’huile d’olive.