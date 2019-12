Transformez une soupe aux légumes en entrée festive d'un coup de baguette (ou brochette) magique.

Repas de Noël en perspective? Une soupe est une entrée facile, mais peut-être un peu banale. Sauf si vous l’agrémentez d’un petit extra. Une brochette de gibier (de la biche!) et des légumes, et voilà: un repas cinq étoiles.



Pour 6 personnes:

2 steaks de biche, en dés

1 poivron vert, en morceaux

1 c à s de paprika en poudre

3 cubes de bouillon de légumes

2 branches de céleri, en dés

2 blancs de poireau, en demi-rondelles

1 carotte, en dés

1 oignon, émincé

3 c à s de persil haché

2 oignons de printemps, en rondelles

beurre

poivre et sel

Conseil fraîcheur: Refroidissez la soupe le plus vite possible après cuisson. C’est le secret pour la conserver plus longtemps.

Durée: 30 min.

Niveau: Facile

Type de plat: Bouchée/entrée



Instructions:

1. Enfilez en alternance 2 bouts de biche et 1 bout de poivron sur des brochettes. Assaisonnez de paprika en poudre, poivre et sel. Réservez au frais.

2. Portez 1,5 litre d’eau à ébullition et diluez-y les cubes de bouillon. Ajoutez tous les légumes et faites-les cuire al dente. Ajoutez le persil et rectifiez éventuellement le poivre et le sel.

3. Faites cuire et dorer les brochettes dans du beurre. Servez la soupe dans des assiettes creuses, décorez d’oignon de printemps et disposez une brochette sur le bord de l’assiette. Servez sans attendre.