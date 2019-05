Mam Klapprad de Bierg eropfueren, ass nawell en Challenge. De Luc Mergen geet nach méi wäit, zum Beispill nom Ment Ventoux elo op de Stelvio.

D'lescht Joer ass de Luc Mergen mam Klapprad de Mont Ventoux eropgefuer. Hie wollt domat beweisen, dass een net dee leschten High-Tech-Modell aus dem Buttek brauch, fir eng Top-Leeschtung ze vollbréngen.

De Vëlo, e Vintage-Klapprad aus de 60er Joren, krut just eng méi laang Suedelstaang an e puer modern Pedallen. Domat geet et da 25 Kilometer nonstop biergop.

Den 23. Juni wëll hien elo de Stelvio an Italien eropfueren. Wéi preparéiert hie sech do drop a wéi kënnt een op esou eng geckeg Iddi? Mir waren hie beim Training besichen, engem Training natierlech och am Vintage-Style.

Méi Detailer den Owend am Top Thema Magazin.