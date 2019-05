Éier en Dënschdeg den neie Shopping-Gigant an der Stad fir de Public opgeet, war d'Press schonn e Méindeg invitéiert.

D'Zuele sinn enorm: 75.000 Meter Carré Geschäftsfläch, 130 Boutiquen, 23 Restauranten, 2.850 Parkplazen an en Auchan mat 12.500 Meter Carré. Vill vun dëse Geschäfter wäerten en Dënschdeg hir Dieren opmaachen. Erwaart gi sech vun de Promoteuren eng 11 Millioune Visitten d'Joer.

Wéi eng Geschäfter a Restauranten op d'Cloche d'Or kommen, fannt Dir op 5minutes.lu.

D'Häerzstéck soll hei de "Lifestore" ginn, en Auchan vun den Dimensioune vun engem "Hypermarché", deen een awer net méi esou nennt. Et ass en anert Konzept wéi an engem Hypermarché, dofir wëll de CEO vun Auchan Lëtzebuerg, Cyril Dreesen, deen och net esou nennen.

Cloche d'Or: Neie Shoppingzenter mécht seng Dieren op 75.000 Meter Carré Geschäftsfläch, 130 Boutiquen, 23 Restauranten, 2.850 Parkplazen an en Auchan mat 12.500 Meter Carré.

Wuel ass et e ganz grousse Supermaart, mä et wëll een Innovatioune mat erabréngen a verschidde Konzepter testen. Esou soll méi Plaz an de Rayone sinn an et ginn esouguer Zone geschaaft, wou ee Produiten teste kann. Am Auchan selwer gëtt dann och eng Brasserie, wou een eppes Klenges drénken oder iesse kann, wann ee grad mam Weenchen doduerch leeft, oder et kann een hei akafen a sech d'Saachen dono heem liwwere loossen. Et gëtt also Verschiddenes, wat ee bis elo zu Lëtzebuerg nach net esou kennt, ausprobéiert.