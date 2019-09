Den 93 Joer ale Camille Meres erzielt vu senger Mont-Blanc-Expeditioun an de 70er Joren.

De Lëtzebuerger wier wéinst dem ville Wand an der Keelt net laang do uewe gewiescht. Si wieren direkt nees erofgaangen an hätte vun der Géigend och näischt gesinn, erënnert sech de passionéierten Alpinist.

Ronn 40 Joer méi spéit trëppelen d’Biergsteiger duerch de Schnéi, de Camille Meres nennt et "de Schnéi-Wee", deen iwwer 4.808 Meter erop un d'Spëtzt féiert - mä wéi laang nach?

Virdru goufen et Weeër duerch de Schnéi, déi een am Summer goe konnt. Elo ass dat just nach am Wanter méiglech, sou de Loic Thivierg, Aspirant Guide um Mont Blanc.

D'Natur leit, de Bierg mat. E Verännert sech ënnert dem Drock vun der Sonn, déi um "Éiwege-Frascht" knabbert.

Hautzedaags stellt sech d'Fro, wéi laang d'Mënschen nach sécher op den "Daach vun Europa" erop kënne klammen? An de 70er Jore wieren d'Suergen nach ganz anerer gewiescht. Deemools hunn d'Biergsteiger Hanf-Seeler benotzt, déi immens wéigedoe sollen hunn. Se goufen einfach ëm de Bauch gestréckt. Du sinn d'Seeler aus Nylon an d'Klotergurter komm, sou de Camille Meres.

An de 70er Jore goufen nach kéng Spëtzte vun 300 Alpinisten den Dag um Mont Blanc gezielt. Deemools huet sech de Lëtzebuerger mat engem Frënd vu St. Gervais aus op de Wee gemaach. Fotoe ginn et vun hirer Expeditioun net. Plaz fir e Fotoapparat haten d'Männer keng.

Déi zwee Lëtzebuerger hu sou laang aner Leit iwwerholl, bis beim Camille virum "Refuge Vallot" de Mann mam Hummer komm ass. Eng waarm Taass Kaffi huet hien deemools souzesoe gerett. Pech hate béid dunn och nach, wéi et zeréck an den Dall goung. Op der "Aiguille du Midi" hu si déi lëscht Bunn verpasst. Du goung et bis 3 Auer moies an der Däischtert ze fouss erof.

Bis viru 4 Joer ass den Camille Meres dem Klammen trei bliwwen. Hien ass reegelméisseg an der Coque un der Klotermauer geklomm.